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Dünya

İran'dan ilginç Gmail itirafı: Yanlışlıkla oldu

İran, Gmail'i neden yasakladığını açıklamaya çalışırken, gülünç bir itirafta bulundu

07 Ekim 2012 16:03

İran'ın teknoloji dünyasındaki engellemelerine bir yenisi daha eklendi. Amatör bir filmin YouTube üzerinden paylaşıma açılmasıyla birlikte internet kullanıcıları arasında bir kriz çıkmış. Artık Gmail veya Google üzerinden arama yapılamaz durumuna kadar gelmişlerdi. Söz konusu bu durumun çok tepki toplaması, telekom başkanı Reza Taqipour'un yaptığı açıklamada ilginç bir itirafta bulunmasını da beraberinde getirdi.

milliyet.com.tr'nin haberine göre; Gmail hesaplarının engellenmesi o kadar büyük bir tepki topladı ki, İran parlamentosunda bile konu hakkında konuşuldu. Bir internet sitesinden yayılan habere göreyse meclis üyelerinden Hossein Garousi konu hakkındaki durumun netliğini öğrenmek için telekom başkanı Reza Taqipour ile görüşmeye niyetlendi.

Meclis üyesinin riski üzerine alamayacağına karar veren İran hükümetiyse, Gmail üzerinde bulunan engellemeyi derhal kaldırmak zorunda kaldı. Komite grubundan bir kişinin hükümet tarafından gönderilen emir üzerine yaptığı açıklama ise ilginç bir itiraf geldi; "Biz aslında sadece YouTube'u engellemek istemiştik. Fakat istemeden de olsa Gmail hesaplarına girişi de engellemişiz..."

 

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