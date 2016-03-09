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Dünya

İran'dan iki yeni balistik füze denemesi

"Füzelerimiz İsrail'e ulaşacak şekilde tasarlanıyor"

09 Mart 2016 12:10

İran, ABD'den gelen yeni yaptırım tehdidine rağmen dün başladığı balistik füze tatbikatına bu sabah da devam etti. Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen tatbikat kapsamında  Kadir-H ve Kadir-F tipi iki füzenin İran'ın Doğu Elburz tepelerinden Umman Denizi kıyısındaki Mekran bölgesinde önceden belirlenen hedeflere doğru başarıyla fırlatıldığını açıklandı.

Sputniknews'in haberine göre, Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı General Hüseyin Selami, her iki füzenin de belirlenen hedefleri imha ettiğini duyurdu. Selami, “Bugün fırlattığımı füzeler yaptırımların sonucu. Bu yaptırımlar İran’ın füze programının gelişmesine yardım etti” dedi.

 

"Füzelerimiz İsrail'e ulaşacak şekilde tasarlanıyor"

 

 

Hava Uzay Birliği Komutanı General Emir Ali Hacızade de tatbikatta 2000 kilometre menzilli balistik füzelerin, 1400 km menzildeki hedefleri imha etmeyi başardığını belirtti. Hacızade, “Füzelerimizin 2000 kilometrelik menzilli olarak tasarlanmasının nedeni düşmanımız Siyonist rejimi (İsrail) güvenli bir uzaklıktan vurabilmek” diye konuştu.

İran ile İsrail arasındaki en yakın mesafe yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta

 

Balistik füze nedir?


Balistik füze, nükleer veya diğer başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzelerdir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.

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