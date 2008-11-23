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Dünya

İran'dan 'Hürmüz Boğazı'nı kapatma' tehdidi

İran'ın Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'nda tatbikat yapacağı bildirildi

23 Kasım 2008 02:00

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, yakın bir gelecekte Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz tatbikatının yapılacağını açıkladı.

Tuğamiral Seyyari, tatbikatta donanma gücüne ait yeni denizaltılar, hücumbotlar, savaş gemileri ve diğer unsurların görev alacağını belirtti.

Tatbikatta, yerli yapım yeni teçhizatın da test edileceğini anlatan Seyyari, amaçlarının deniz savunma gücünü takviye etmek ve caydırıcılığı artırmak olduğunu kaydetti. Seyyari, 27 Kasımdaki "Deniz Gücü Günü"nde bir denizaltı ile iki savaş gemisinin daha Deniz Kuvvetlerinin hizmetine verileceğini
bildirdi.

İranlı komutan, bölgedeki yabacı güçlere ait deniz güçlerinin hareketini yakından takip ettiklerini ve İran aleyhinde hiçbir eylemde bulunmalarına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Son 5 ayda 5. tatbikat

İran, açıkça dillendirilen saldırı tehditlerine karşı hemen her ay yeni bir tatbikat yaparak savunma gücünü takviye etmeyi hedefliyor.

Silahlı Kuvvetler ve Devrim Muhafızları, 8-13 Temmuzda Basra Körfezi'nde kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla büyük bir tatbikat yapmıştı. Savaş gemileri, denizaltılar, hücumbotlar, savaş uçakları ve taarruz helikopterlerinin de görev aldığı tatbikatta 2 bin kilometre menzilli Şahap-3 füzelerinin yeni versiyonları denenmişti.

İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızlarının 15-18 Eylülde ülke genelinde yaptığı savunma amaçlı tatbikatta, hava savunma ve füze savar sistemleri test edilmişti. Silahlı Kuvvetler, 15-20 Ekimde ise Tebriz semalarında yüzlerce avcı, bombardıman ve keşif uçaklarının katılımıyla taarruz amaçlı büyük
bir tatbikat icra etmişti.

Tatbikatta F4, F5, F7, F14, Rus yapımı Sukhoi 24, Mig 29 ve İran yapımı Saege savaş uçaklarının yanı sıra havada yakıt ikmali yapabilen Boeing 707 tanker uçakları görev almıştı.

İran Kara Kuvvetleri'nin ve zaman zaman da Hava Kuvvetlerinin katılımıyla ülkenin batısında yapılan tatbikat da kasımın ilk haftasında sona ermişti. Savunma gücünü artırmayı, ordunun hazırlık ve manevra kabiliyetini takviye etmeyi hedefleyen son dört aydaki dördüncü tatbikatın yaklaşık iki hafta sürdüğü belirtilmişti.

Füze programını da geliştiren İran, 12 Kasımda "Siccil" adlı katı yakıtla çalışan, çift motorlu ve hareket kabiliyeti yüksek karadan karaya uzun menzilli yeni bir füze denediğini açıklamıştı.

Yaptırımlar kıskacındaki ülke: İran

İran, BM Güvenlik Konseyinin yaptırım kararlarına ilaveten, ABD ile AB'nin ekonomik, siyasi ambargoları, tecrit politikaları, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin askeri tehditleriyle karşı karşıya bulunuyor.

BM Güvenlik Konseyi, en son 27 Eylüldeki 1835 sayılı kararıyla İran'dan ilk üç yaptırım kararlarının gereklerini yerine getirmesini istemişti. Tahran yönetiminin, peş peşe yaptığı tatbikatlarla "olası bir ABD ve İsrail askeri saldırısına karşı koyabilecek güçte olduğunu" göstermek istediği belirtiliyor.

İsrail'in geçen yaz Akdeniz'de yüzlerce savaş uçağının katılımıyla yaptığı uzun menzilli hava tatbikatının, "İran'a saldırının bir provası" olduğu dünya basınında yer almıştı.

İran, tehditlerin hayata geçirilmesi halinde dünya petrollerinin yüzde 40'ının transfer edildiği Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini, bölgedeki 32 ABD askeri üssünü ve İsrail'in her noktasını vurabileceğini ilan etmişti. İran Genelkurmay Başkanlığı, geçen haftaki açıklamasında, üslerini ABD'ye kullandıran
ülkelere karşı misillemede bulunulacağını bildirmişti.

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