-İRAN'DAN GÖZALTI HABERİNE YALANLAMA TAHRAN (A.A) - 19.09.2010 - İran, sınır muhafızlarının 7 ABD askerini gözaltına aldıkları haberini yalanladı. İngilizce yayın yapan resmi Press TV, haberi "temelsiz" olarak nitelendirdi. Arapça yayın yapan El Alem televizyonu da ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu İran Devrim Muhafızlarının, güneydoğudaki Sistan-Belucistan eyaletinde böyle bir olayın olmadığını söylediklerini duyurdu. Yarıresmi FARS haber ajansının, bir kaynak belirtmediği haberinde, "Geçenlerde, yedi Amerikan askeri, ülkenin güneydoğusundaki bir vilayette İranlı muhafızlar tarafından gözaltına alındı" denilmişti.