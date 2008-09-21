İran'dan gövde gösterisi...

Ahmedinejad 3. kez ABD yolcusu

'Büyük Şeytan'dan Ahmedinejad'a vize

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran’ın uluslararası bir güce dönüştüğünü söyledi.Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Tahran’da düzenlenen "Kutsal Savunma Haftası" törenlerinde yaptığı konuşmada, "düşmanların gayri meşru talepleri karşısında teslim olmayacaklarını" belirtti. "Hiç kimsenin toprağında ve hakkında gözümüz olmadı" diyen Ahmedinejad, "İran halkının gücü ve kabiliyeti barış, kardeşlik, adalet ve emniyetin hizmetindedir" ifadesini kullandı.İran’ın askeri gücünün savunmaya yönelik ve caydırıcı olduğunu anlatan Ahmedinejad, "Haklarımıza ve ülkemize yönelik en küçük bir saldırıyı düşünenler bilsinler ki, silahlı kuvvetlerimiz, onların eli tetiğe gitmeden o eli kıracak. İran bugün, bölgesel ve uluslararası meselelerde tayin edici, etkili ve büyük bir güce dönüşmüştür. İnsanlık düşmanları, İran halkını ilerleme ve gelişme yolundan alıkoyamayacak" diye konuştu.Ahmedinejad, bütün dünyayla dostluk ve adalet esasına dayalı ilişki kurmadan yana olduklarını sözlerine ekledi.İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızlarının kara, hava ve deniz gücüne ait çeşitli türlerde ağır silahlar, geçit töreninde gösterildi.Muhtelif birimlerdeki askerlerden oluşan tören alaylarının geçişinden sonra büyük ve uzun araçlara yüklü çeşitli türlerde tank, top, uçaksavar, insansız uçak, hücumbot, elektronik savunma sistemi, uydu haberleşme donanımı, füze savunma sistemi, akıllı bomba ve füzeler tören alanından geçiş yaptı.İran’ın savunma gücünün önemli bir halkasını oluşturan bir ton ağırlığındaki "Gasid" adlı akıllı bomba ile kısa, orta ve uzun menzilli Fecr, Zilzal, Gadr, Fatih, Şahap füzeleri geçit töreninde sergilendi.Savunma Bakanı Mustafa Muhammed Neccar, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Firuzabadi, Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Tümgeneral Ataullah Salihi ve Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi ile kuvvet komutanları ve çok sayıda üst düzey yetkili törenlerde hazır bulundu.İran-Irak savaşının başlangıcının yıl dönümü münasebetiyle ilan edilen "Kutsal Savunma Haftası" etkinlikleri bir hafta boyunca devam edecek.