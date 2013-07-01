İran'dan Gezi eylemcilerine çağrı: Erdoğan'a sahip çıkın

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Firuzabadi, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) bazı ülkelerde karışıklık yaratmaya çalıştığını ileri sürerek, protestoların olduğu Türkiye ve Mısır’da halktan liderlerine arka çıkmalarını istedi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Tümgeneral Firuzabadi, ‘büyük şeytan’ olarak tanımladığı ABD’nin bölgedeki planlarını hayata geçirmek için bazı ülkelerde kaos çıkarma yolunu seçtiğini ileri sürdü.

Yaşananlar tehlikeli

Türkiye ve Mısır’da yaşanan olayları 'tehlikeli' olarak nitelendiren İranlı komutan, iki ülke halkını liderlerinin arkasında durmaya çağırdı. Firuzabadi, “Müslüman ve kardeş Türk halkı, devrimci liderlerinin arkasında durmalı. Aynı şekilde kardeş ve devrimci Mısır halkı da seçilmiş, devrimci cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin arkasında durmalılar. Yeni planların etkisiz hale getirilmesi için tüm Müslümanlar, Suriye halkının yaptığı gibi devrimci liderlerine destek vermeliler ” diye konuştu.