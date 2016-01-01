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Dünya
Deutsche Welle

İran'dan füze programı tehdidi

İran, ABD'nin yaptırım planına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin müdahaleci politikasının sürmesi halinde füze programının hızlandırılacağını açıkladı.

01 Ocak 2016 11:14

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesinin füze programına karşı Savunma Bakanı
Hüseyin Dehkan'a hitaben yazılı bir talimat yayımladı. İran savunma sisteminin iç güvenliğe
hizmet ettiğini vurgulayan Ruhani, bunun başka ülkeler açısından bir sorun oluşturmadığını
savundu.

'Meşru hakkımız'

Ruhani, "Savunma potansiyelimizi artırmak meşru hakkımızdır. Batı ile nükleer program
konusunda yapılan müzakerelerde de bu hakkın tartışmaya açık olmadığını sürekli ifade ettik"
diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı, ülkesi tarafından geliştirilen füzelerin nükleer savaş başlığı
taşıma kapasitesi olmadığına da dikkat çekti.
Hasan Ruhani, "ABD'nin hasmane ve müdahaleci politikasının sürmesi halinde füze
programımız hızlandırılacak" ifadelerini kullandı.

Yeni yaptırım iddiasının ayrıntıları

ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımlar planladığı iddiası Wall Street Journal gazetesinde yer
almıştı. Haberde,  şahıs ve şirketlere karşı uygulanması planlanan yaptırımların gerekçesinin
İran'ın füze programı ile bağlantıları olduğu ileri sürüldü.

İddiaya göre, merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve balistik füzelerin geliştirilmesi
için gerekli olan malzemeleri temin ettiği düşünülen bir şirket ile füze programında görevli beş
İranlı kamu görevlisi yaptırım listesinde yer alıyor. ABD'ye göre, ekim ve kasım aylarında iki
uzun menzilli füze denemesi yapan İran, balistik füze geliştirmesini yasaklayan bir BM kararına
aykırı hareket etti.

Nükleer anlaşma endişesi

Yeni yaptırımların, Batılı ülkeler ile İran arasında uzun yıllar süren müzakerelerin ardından varılan
nükleer anlaşmayı tehlikeye atmasından endişe ediliyor. Viyana Anlaşması, İran'ın nükleer
programının kapsamını daraltması karşılığımda, ABD, AB ve BM'nin İran'a uyguladıkları
ekonomik ambargoyu kademeli olarak kaldırmasını öngörüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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