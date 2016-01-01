İran'dan füze programı tehdidi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesinin füze programına karşı Savunma Bakanı

Hüseyin Dehkan'a hitaben yazılı bir talimat yayımladı. İran savunma sisteminin iç güvenliğe

hizmet ettiğini vurgulayan Ruhani, bunun başka ülkeler açısından bir sorun oluşturmadığını

savundu.

'Meşru hakkımız'

Ruhani, "Savunma potansiyelimizi artırmak meşru hakkımızdır. Batı ile nükleer program

konusunda yapılan müzakerelerde de bu hakkın tartışmaya açık olmadığını sürekli ifade ettik"

diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı, ülkesi tarafından geliştirilen füzelerin nükleer savaş başlığı

taşıma kapasitesi olmadığına da dikkat çekti.

Hasan Ruhani, "ABD'nin hasmane ve müdahaleci politikasının sürmesi halinde füze

programımız hızlandırılacak" ifadelerini kullandı.

Yeni yaptırım iddiasının ayrıntıları

ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımlar planladığı iddiası Wall Street Journal gazetesinde yer

almıştı. Haberde, şahıs ve şirketlere karşı uygulanması planlanan yaptırımların gerekçesinin

İran'ın füze programı ile bağlantıları olduğu ileri sürüldü.

İddiaya göre, merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve balistik füzelerin geliştirilmesi

için gerekli olan malzemeleri temin ettiği düşünülen bir şirket ile füze programında görevli beş

İranlı kamu görevlisi yaptırım listesinde yer alıyor. ABD'ye göre, ekim ve kasım aylarında iki

uzun menzilli füze denemesi yapan İran, balistik füze geliştirmesini yasaklayan bir BM kararına

aykırı hareket etti.

Nükleer anlaşma endişesi

Yeni yaptırımların, Batılı ülkeler ile İran arasında uzun yıllar süren müzakerelerin ardından varılan

nükleer anlaşmayı tehlikeye atmasından endişe ediliyor. Viyana Anlaşması, İran'ın nükleer

programının kapsamını daraltması karşılığımda, ABD, AB ve BM'nin İran'a uyguladıkları

ekonomik ambargoyu kademeli olarak kaldırmasını öngörüyor.