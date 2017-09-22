İran'dan füze kabiliyeti ve orduyu güçlendirme hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani cuma sabahı yaptığı açıklamada İran'ın ordusunu ve balistik füze kabiliyetini güçlendireceğini açıkladı.

1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak savaşının başlangıcının yıldönümünde başkent Tahran'da düzenlenen bir askeri geçitte konuşan Ruhani'nin konuşması İran devlet televizyonunda yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Siz isteseniz de istemeseniz de, caydırma için gerekli olan ordu kabiliyetlerimizi güçlendireceğiz" şeklinde konuştu. Ruhani, "Yalnızca füzelerimizi değil, hava, kara ve deniz kuvvetlerimizi de güçlendireceğiz. Biz mevzubahis ülkemizi savunmak olduğunda bunun iznini hiçkimseden almayız" dedi.

"Ezilmiş halkları destekleyeceğiz"

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu yıl ABD ve Siyonist rejim (İsrail) dışında tüm dünya ülkeleri nükleer anlaşmayı destekledi" şeklinde konuşan Ruhani, Tahran'ın "Yemen, Suriye ve Filistin'in ezilmiş halklarını" desteklemeye devam edeceğini de kaydetti.

Askeri geçitte ayrıca 2000 kilometre menzilli ve birden fazla başlık taşıma yetisine sahip olan yeni bir balistik füze de tanıtıldı. Bu füzenin Körfez bölgesindeki ABD üsleri ve İsrail'e ulaşması teknik olarak mümkün.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran nükleer anlaşmasına eleştiriler yönelten ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayı ülkesi için bir "utanç kaynağı" olarak tanımlamıştı. İran'ı "ekonomik açıdan tükenmiş bir haydut devlet" olarak tanımlayan Trump, ülke için "kanlı rejim" ve "yozlaşmış diktatörlük" ifadelerini de kullanmıştı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Trump'ın söz konusu tutumunu eleştirerek İran nükleer anlaşmasından çekilmenin hata olacağı ve anlaşmanın korunması gerektiği mesajını vermişti.

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Reuters/AFP/AP/BÜ/BÖ