İran'dan Fransa'ya: Nükleer anlaşma müzakereye açık değil

İran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran ile P5+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmada balistik füze programı konusunda yeni görüşmeler olması gerektiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi. İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi anlaşmanın 'müzakereye açık olmadığını' söyledi.

IRNA'nın aktardığına göre Kasımi, "Fransa liderlerine birçok kez İran nükleer anlaşmasının müzakereye açık olmadığını ve anlaşma metnine başka konuların dahil edilemeyeceğini söyledik" dedi.

Sputnik'in haberine göre Kasımi, "Fransa, ülkemizin İran'ın savunma konularının müzakereye açık olmadığı konusundaki pozisyonunun tamamen farkında" ifadelerini kullandı.

Macron, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli El-İttihad'da çarşamba günü yayınlanan röportajda, Tahran'ın balistik füze programı ve bölgedeki faaliyetlerine karşı tetikte olunması çağrısında bulunmuştu. Macron röportajda İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda 'ivedi bir alternatifin' de henüz olmadığını vurgulamıştı.

Macron 13 Ekim'de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde Fransa'nın nükleer anlaşmaya bağlı kalmayı sürdürdüğünü ifade etmişti. 2015'teki anlaşma ile İran nükleer programında kısıntıya gitmiş, karşılığında da ülkeye yönelik yaptırımlar kaldırılmıştı.