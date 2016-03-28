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Dünya

İran'dan Esad'a Palmira tebriği

"Suriye'nin terör örgütünü imha etme kararlılığının gurur verici"

28 Mart 2016 17:21

İran, dünyanın en eski arkeolojik eserlerini barından antik Palmira kentinin IŞİD'den geri alınması vesilesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a tebrik mesajı gönderdi.

NTV'nin haberine göre, İran Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şamhani, "Suriye'nin terör örgütünü imha etme kararlılığının gurur verici" olduğunu söyledi. 

Şamhani, İran hükümetinin ve ordusunun Suriye'yi desteklemeye devam edeceğini de belirtti.
Suriye birlikleri dün Rus jetlerinin hava desteğiyle IŞİD'i Palmira'dan sürmüştü.  Suriye ordu sözcüsü, "Sünni militanlara" ölümcül darbe indirildiğini duyurmuştu. IŞİD 2015 yılının mayıs ayında ele geçirdiği Palmira'daki antik tanrı heykellerini tahrip etmişti. 

Suriyeli yetkililerce zarar gören heykellerin onarılacağı açıklandı.

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