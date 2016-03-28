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Dünya
Deutsche Welle

İran'dan Esad'a kutlama

İran, arkeolojik açıdan büyük öneme sahip antik Palmira kentinin İslamcı terör milisi IŞİD'den geri alınması vesilesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a tebrik mesajı gönderdi.

28 Mart 2016 14:28


Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre, İran Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şamhani, ‘Suriye'nin terör örgütünü imha etme kararlılığının gurur verici' olduğunu söyledi. Şamhani, İrran hükümetinin ve ordusunun Suriye'yi desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Suriye birlikleri Pazar günü Rus jetlerinin hava desteğiyle IŞİD'i Palmira'dan sürmüştü. Suriye ordu sözcüsü, ‘Sünni militanlara' ölümcül darbe indirildiğini duyurmuştu. IŞİD 2015 yılının mayıs ayında ele geçirdiği Palmira'daki antik tanrı heykellerini tahrip etmişti. Suriyeli yetkililerce zarar gören heykellerin onarılacağı açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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