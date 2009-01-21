İran'dan Erdoğan'a Gazze teşekkürü

İran'da Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaeddin Burucerdi, Türkiye’nin Gazze konusundaki tutumundan övgüyle bahsetti



İran İslami Danışma Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaeddin Burucerdi, Türkiye’nin Gazze konusundaki tutumundan övgüyle bahsederek, “Türk halkının değerli yardımları ve insan sevgisinden kaynaklanan düşünceleri için ve Türk yetkililerinin, özellikle de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hem Türkiye hem de Brüksel’deki açıklamaları için teşekkür ediyorum” dedi.



Burucerdi, dün İran’ın Ankara Büyükelçisi Hüseyin Pour ile büyükelçilikte basın toplantısı düzenledi.

Burucerdi, gazetecilerin, “Türkiye’ye İsrail ile ilişkilerini kesme tavsiyesinde bulundunuz mu?” sorusuna, “Bence Türkiye bağımsız bir ülke olarak, kendi kararını yine kendisi verir. Arap ülkelerine kıyasla Türkiye’nin bakış açısı daha etkili idi” diye yanıt verdi.