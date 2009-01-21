İran'dan Erdoğan'a Gazze teşekkürü

İran'da Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaeddin Burucerdi, Türkiye’nin Gazze konusundaki tutumundan övgüyle bahsetti
İran İslami Danışma Meclisi
Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaeddin Burucerdi,
Türkiye’nin Gazze konusundaki tutumundan övgüyle bahsederek, “Türk
halkının değerli yardımları ve insan sevgisinden kaynaklanan
düşünceleri için ve Türk yetkililerinin, özellikle de Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın hem Türkiye hem de Brüksel’deki açıklamaları için
teşekkür ediyorum” dedi.
Burucerdi, dün İran’ın Ankara Büyükelçisi Hüseyin Pour ile büyükelçilikte basın toplantısı düzenledi.
Burucerdi, gazetecilerin, “Türkiye’ye İsrail ile ilişkilerini kesme
tavsiyesinde bulundunuz mu?” sorusuna, “Bence Türkiye bağımsız bir ülke
olarak, kendi kararını yine kendisi verir. Arap ülkelerine kıyasla
Türkiye’nin bakış açısı daha etkili idi” diye yanıt verdi.