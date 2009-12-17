İran'dan dünyaya inat füze denemesi

Tahran, nükleer programıyla ilgili uzlaşma yollarının arandığı bir dönemde, Avrupa’ya kadar ulaşabilen en gelişmiş füzesi Siccil-2’yi test etti. Deneme, “yeni yaptırımlara gerekçe” ifadesiyle yorumlandı.



Batı’nın, nükleer programıyla ilgili krizin aşılması için uzlaşma yolunda adım atmasını beklediği İran, dün yaptığı uzun menzilli füze denemesiyle bir kez daha dünyaya meydan okudu.

İran, halen ülkenin en gelişmiş füzesi olan 2 bin km menzilli “Siccil-2” füzesinin geliştirilmiş bir versiyonunu dün test etti. İsrail’in tamamıyla Türkiye’nin büyük kısmı ve Avrupa’nın bir bölümüne ulaşabilecek olan Siccil-2 füzesinin, eski versiyonundan daha gelişmiş bir navigasyon sistemine sahip olduğu açıklandı.



Karadan karaya fırlatılan Siccil-2’nin katı yakıt kullandığı ve bu sayede hedefe daha yüksek kesinlikle isabet ettiği belirtildi. Katı yakıtlı füzelerin daha hızlı ateşlenebildiği ve katı yakıt sıvı yakıtın aksine uzun süreli kullanımda füzenin gövdesine zarar vermediği için önceden doldurulup silolarda saklanabildiği biliniyor.



İran Savunma Bakanı General Ahmed Vahidi, Siccil-2’nin olası bir saldırıya karşı “güçlü bir caydırıcı” olacağını söyledi. Vahidi, Siccil-2’nin hızla ateşlenebilmesi ve yüksek hızda ilerlemesi sayesinde füzesavarlar tarafından vurulmasının zor olduğunu belirtti.





Batı’dan büyük tepki



Tahran’ın, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) tarafından önerilen uranyum takası teklifine olumlu yanıt vermemesi halinde yeni yaptırımların gündeme gelmesi beklenirken, güç gösterisinde bulunması uluslararası topluluktan tepki topladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Mike Hammer, “Bu füze denemesi, İran’ın barışçıl niyetlere sahip olduğu iddiasını çürütüyor” dedi. İngiltere Başbakanı Gordon Brown, füze denemesinin İran’a yeni yaptırımlar uygulanması yolunda ilerlemek için gerekçe sunduğunu belirtti. Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, denemenin “çok kötü bir sinyal verdiği” kaydenildi.





Adı Fil Suresi’nden



“Siccil”, “pişmiş kil” anlamına geliyor. Füzelerde kullanılan katı yakıtlar kile benzer bir dokuya sahip oluyor.



Kuran’da yer alan Fil Suresi’nde, Kâbe’yi yıkmak isteyen ve fillerin eşlik ettiği Yemen hükümdarı Ebrehe’nin ordusunun, Allah’ın görevlendirdiği Ebabil kuşları tarafından atılan “siccil” taşlarıyla bozguna uğratılması anlatılıyor.





ABD’de yeni yaptırım için karar tasarısı



ABD Temsilciler Meclisi, Tahran yönetimini nükleer heveslerinden vazgeçirmek amacıyla İran’a yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarıda, İran’a benzin satan şirketlerin cezalandırılması öngörülüyor. Yasa tasarısı, İran’a rafine petrol satan Hollanda-İsviçre şirketi Trafigura, Fransız Total, İngiliz British Petroleum ve Hintli Reliance şirketlerini kapsıyor.





‘Kuzey Kore silahları İran’a gidiyordu’



Tayland’da geçen hafta sonunda Kuzey Kore’den gelen bir uçakta ele geçirilen 35 ton silahın İran’a gönderilmek istendiği tahmin ediliyor. Üst düzey bir Taylandlı yetkili, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, İran’ın geçmişte de Kuzey Kore’den silah satın aldığını belirterek, hafta sonunda ele geçirilen silahların da İran’a gönderildiğini düşündüklerini söyledi.