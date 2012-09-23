İran'dan 'dinleme cihazı' iddiası

İran'ın, Fordov Nükleer Tesisi yakınlarında elektronik dinleme cihazı bulduğu iddia edildi.

İngiliz Sunday Times Gazetesi'nin haberine göre, İran Devrim Muhafızları, geçtiğimiz ay Fordov Nükleer Tesisi'ndeki iletişim bağlantılarını kontrol ederken, bir kaya buldular. Devrim Muhafızları, kaldırmaya çalıştıklarında kaya infilak etti. İngiliz gazetesine göre, böylece elektronik dinleme cihazı kendini yoketti.

Gazete, dinleme cihazının Fordov Tesisi'ndeki bilgisayarlardan verileri alabildiğini belirtti. Sunday Times, bu haberini batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdı.

Geçtiğimiz hafta İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Feridun Abbasi-Davani, 17 Ağustos'ta Fordov Tesisi'nin, elektrik kablolarının havaya uçurularak sabote edildiğini açıklamıştı.

İranlı bir milletvekili ise, Alman Siemens şirketini, Fordov Nükleer Tesisi'ndeki sabotajı gerçekleştirmekle suçladı. Milletvekili, İran'ın nükleer programı için Siemens'den aldığı teçhizat içinde küçük patlayıcıların bulunduğunu söyledi. Firma ise bu suçlamayı reddetti.