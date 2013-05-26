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Dünya

İran'dan Davutoğlu'na tepki

Ali Laricani: Türkiye yanlış hesaplamaların faturasını İran’a çıkarmasın

26 Mayıs 2013 23:27

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Suriye konusunda İran’a yönelik suçlamalarına sert tepki gösterdi.

Bugünkü meclis genel kurulunun açılışında konuşan Laricani, Türkiye’den Suriye konusunda yaptığı “yanlış hesaplamaların faturasını İran’a çıkarmamasını' istedi.

Laricani, Bakan Davutoğlu’nun İran ve Hizbullah'ın Suriye'de fiilen çatışmaların içinde olduğuna yönelik kullandığı ifadelerin “gerçekdışı" olduğunu söyledi.

İran Meclis Başkanı, “Türkiye, yanlış hesaplamalarla Suriye’yle çatıştı ve çatışmaktadır. Türkiye’nin yaptığı hesaplamalar yanlış çıktıysa bunun faturasını İran ve Hizbullah’a yüklemesin" dedi.

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