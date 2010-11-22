-İRAN'DAN CENEVRE'YE GAYRIRESMİ ONAY BRÜKSEL (A.A) - 22.11.2010 - BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'yla nükleer müzakereleri yeniden başlatmaya hazırlanan İran'ın, görüşmelerin İstanbul'da yapılması önerisinin kabul görmemesi üzerine Cenevre'ye ''gayrıresmi'' onay verdiği belirtildi. ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya adına İran'la müzakere masasına oturacak olan AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, müzakerelerin 5 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre'de kentinde yapılması konusunda İran tarafından ''gayrıresmi'' doğrulamalar alsa da, resmi açıklama beklediğini söyledi. AB dışişleri bakanları toplantısına katılan Ashton, basına yaptığı açıklamada, İran'la müzakere konusunun kendileri açısından çok net olduğunu belirterek, ''nükleer silah kapasitesini konuşmamız gerekiyor, tam ve açık bir tartışma olmalı'' dedi. İran yönetimi ise, uranyum zenginleştirme programının yanısıra bölgesel güvenlik konuları ve İsrail'in nükleer silahlarının da müzakereler gündemine alınmasını istiyor.