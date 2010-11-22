T24 LogoT24 Logo
Dünya

İRAN'DAN CENEVRE'YE GAYRIRESMİ ONAY BRÜKSEL (A.A)

22 Kasım 2010 20:30

-İRAN'DAN CENEVRE'YE GAYRIRESMİ ONAY BRÜKSEL (A.A) - 22.11.2010 - BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'yla nükleer müzakereleri yeniden başlatmaya hazırlanan İran'ın, görüşmelerin İstanbul'da yapılması önerisinin kabul görmemesi üzerine Cenevre'ye ''gayrıresmi'' onay verdiği belirtildi. ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya adına İran'la müzakere masasına oturacak olan AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, müzakerelerin 5 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre'de kentinde yapılması konusunda İran tarafından ''gayrıresmi'' doğrulamalar alsa da, resmi açıklama beklediğini söyledi. AB dışişleri bakanları toplantısına katılan Ashton, basına yaptığı açıklamada, İran'la müzakere konusunun kendileri açısından çok net olduğunu belirterek, ''nükleer silah kapasitesini konuşmamız gerekiyor, tam ve açık bir tartışma olmalı'' dedi. İran yönetimi ise, uranyum zenginleştirme programının yanısıra bölgesel güvenlik konuları ve İsrail'in nükleer silahlarının da müzakereler gündemine alınmasını istiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24