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Deutsche Welle

İran'dan Çavuşoğlu'nun sözlerine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'dan Suriye'de ateşkes ihlalleri konusunda 'ağırlığını koymasını' isteyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na tepki gösterdi.

05 Ocak 2017 17:37

Suriye'deki ateşkes ihlalleri İran ile Türkiye arasında gerginliğe neden oldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yazılı bir açıklama yaparak, "Türkiye gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapmamalı" dedi. Kasımi, Suriye'de ateşkesin silahlı muhalif gruplar tarafından ihlal edildiğini, bu yönde elde somut kanıtlar olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu: İran taahhütlerinin gereğini yapmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada, Suriye’de ateşkes ve siyasi çözüm için geliştirilecek Astana sürecinin 23 Ocak’ta başlayacağını açıklamıştı. Suriye’de ateşkes ihlalleri haberlerine ilişkin olarak ise “Anlaşmadan sonra ihlalleri görüyoruz. Kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor” dedi. Artan ihlallerin durdurulamaması halinde Astana sürecinin akamete uğrayabileceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, İran’ın taahhütlerinin gereğini yaparak, “Şii milisler ve rejim üzerinde ağırlığını koyması” gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 5,5 yıldır devam eden Suriye iç savaşında BM'nin tahminlerine göre, bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi başka ülkelere sığındı. Suriye'de barış çabaları bugüne kadar sonuç vermedi.

20 Aralık'ta Moskova'da bir araya gelen İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları Suriye'de ateşkes müzakerelerinin başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde 29 Aralık'ı 30 Aralık'a bağlayan gece yürürlüğe giren ateşkesin zaman zaman ihlal edilmesi, ateşkesin başarılı olup olmayacağına dair soru işaretleri yaratıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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