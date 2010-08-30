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Dünya

İran’dan Carla’ya ‘fahişe’ suçlaması

İran, Fransa first-lady’si Carla Bruni’ye savaş açtı.

30 Ağustos 2010 03:00

T24 - İran, Sakine Aştiyani’nin serbest bırakılması için kendisinin ve kocasının sonuna kadar mücadele vereceğini söyleyen Fransa first-lady’si Carla Bruni’ye savaş açtı. 


İran’dan Carla’ya ‘fahişe’ suçlaması

İran’da yönetimin sözcülüğünü yapan Kayhan gazetesinde yayınlanan “Fahişeler insan hakları protestolarına katıldı” başlıklı yazıda Carla Bruni-Sarkzoy’nin renkli aşk hayatı,  bugüne kadar birçok ünlüylü birlikte olduğu anlatılıyor. İran devlet televizyonu da Carla Bruni’nin kendi ahlaksızlığını örtbas etmek için Sakine’yi savunduğu yorumunu yaptı. Elysee Sarayı olayla ilgili sessizliğini koruyor.



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