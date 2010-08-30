İran’dan Carla’ya ‘fahişe’ suçlaması

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İran’da yönetimin sözcülüğünü yapan Kayhan gazetesinde yayınlanan “Fahişeler insan hakları protestolarına katıldı” başlıklı yazıda Carla Bruni-Sarkzoy’nin renkli aşk hayatı, bugüne kadar birçok ünlüylü birlikte olduğu anlatılıyor. İran devlet televizyonu da Carla Bruni’nin kendi ahlaksızlığını örtbas etmek için Sakine’yi savunduğu yorumunu yaptı. Elysee Sarayı olayla ilgili sessizliğini koruyor.