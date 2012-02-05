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Dünya

İran'dan bir tehdit daha

İran Devrim Muhafızları'nın ikinci ismi Orgeneral Hüseyin Salami, İran'a saldırmak için hazırlık yapan...

05 Şubat 2012 02:00

T24 - İran Devrim Muhafızları'nın ikinci ismi Orgeneral Hüseyin Salami, İran'a saldırmak için hazırlık yapan "düşmanlara" topraklarını kullandıran ülkelere saldırı düzenleyeceklerini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, askeri tatbikat sırasında konuşan Salami, "İran'a karşı operasyon düzenlemek için düşmanlarımızca kullanılan bütün mevziler, ordu güçlerimizin misilleme saldırılarına maruz kalacaktır" dedi. 

İran'dan bir tehdit dahaİran Devrim Muhafızları dün, İran'ın nükleer programına karşı olan Batı'ya gözdağı vermek amacıyla, iki gün sürecek olan kara tatbikatına başladı.

İran medyası bunun, ülkenin güneyinde düzenlenen küçük ölçekli bir tatbikat olduğunu bildirdi. 


İRAN SAVAŞ GEMİLERİ CEDDAH LİMANINDA

Karada olduğu gibi denizde de harekete geçen İran, savaş gemilerini dün, Suudi Arabistan'ın Ceddah limanına demirledi.

Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Habibullah Sayari, Tahran-İran arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde Ceddah'ta bulunmalarının nedenini, "İranofobiye" karşı gerçekleştirilen bir misyon olarak açıkladı. 

İkmal gemisi Kharg, orta tonajlı savaş gemisi Said Kandi'nin, İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni'nin emri gereğince, dün, Kızıldeniz'deki Ceddah limanına demirlediğini dile getiren Sayari, "Bu görev, İran İslam Cumhuriyeti'nin açık denizdeki gücünü göstermek ve İranofobiye karşı koymak içindir" dedi.


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