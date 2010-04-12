İran'dan Basra Körfezi'ne yeni radar

T24- İran, Basra Körfezi'ne yeni yerli radarlar yerleştireceğini bildirdi. Bilim ve teknolojiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Nesrin Sultanhah, Basra Körfezi'ndeki Rus yapımı eski radarların yeni yerli radarlarla değiştirileceğini açıkladı.
“Yeni radar sistemleri tamamen savunmaya yönelik olacak” diyen Sultanhah, sistemlerin meteoroloji, hava durumu ve analiz hizmetleri de vereceğini belirtti.
Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazının güvenliği, Devrim Muhafızlarının görev alanı olarak belirlenmişti.