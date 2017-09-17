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Dünya

İran'dan Barzani'ye son uyarı

"Kürdistan Bölgesi Irak’tan ayrılırsa bütün sınır kapıları ve yollar kapatılacaktır"

17 Eylül 2017 19:16

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Irak’tan ayrılması durumunda Erbil’le olan bütün anlaşmaları iptal edeceğini belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ülkesinin, sadece birleşik ve Federal Irak hükümetini resmi olarak tanıdığını, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak’tan ayrılması durumunda Erbil’le olan bütün anlaşmaları iptal edeceğini belirtti.

Rudaw'ın haberine göre Ali Şemhani, Kürdistan Bölgesi’nin Irak’tan ayrılması durumunda, IKBY ile yapılan bütün anlaşmaları gözden geçireceklerini belirterek, İran'ın IKBY ile yaptığı bütün anlaşmaların Irak çerçevesi içinde olduğunu söyledi.

Şemhani, sınır kapılarıyla ilgili anlaşmalara işaret ederek, “Kürdistan Bölgesi Irak’tan ayrılırsa bütün sınır kapıları ve yollar kapatılacaktır” ifadesini kullandı.

IKBY'nin referandum kararını gözden geçirmeleri talebinde bulunan Şemhani, “Irak’ın komşularının referanduma karşı olması, IKBY için çetin bir durum ortaya çıkaracaktır” diye konuştu.

 

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iranIKBYBarzaniİranUlusal Güvenlik Yüksek KonseyiGenel Sekreteri Ali Şemhani

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