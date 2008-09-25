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Dünya

İran'dan Barbie'ye alternatif bebek

İran hükümeti, Amerikan kültürünü temsil eden Barbie bebeklerinin etkisi kırmak için, İranlı çocuklar için islami değerlere uygun bebekler üretti.

25 Eylül 2008 03:00

İran hükümeti, İranlı çocuklara Amerikan füzelerinden bile daha fazla zarar verdiğini iddia ettiği Barbie bebeklere alternatif Müslüman oyuncak bebekler üretti.

Çin’de imal edilen “Dara ve Sara” adı verilen oyuncak bebekler, İslami değerlerin yaygınlaştırılması ve benimsenmesi amacıyla Çocuk ve Gençlerin Entelektüel Gelişimi Enstitüsü tarafından sipariş edildi. Amerikan üretimi Barbie ve Ken oyuncak bebeklekin aksine İran usülü bebekler daha kapalı kıyafetler içinde vitrine çıkıyor. Sara’nın 4 ayrı modelinin hepsinin de beyaz bir baş örtüsü bulunuyor. Oyuncak satıcılarından Mehdi Hedayat, “Dara ve Sara ulusal kimliğimizi korumak için stratejik ürünler” dedi.

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