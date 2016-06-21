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Dünya

İran'dan Bahreyn'e 'silahlı direniş' uyarısı

Sünni bir kraliyet yönetimin bulunduğu Bahreyn'in nüfusunun büyük çoğunluğu Şiilerden oluşuyor

21 Haziran 2016 10:38

İran Devrim Muhafızları'nın lideri Kasım Süleymani, Bahreyn'in, ülkenin en önemli Şii din adamını vatandaşlıktan çıkartmasını kınadı ve bunun 'silahlı direnişe yol açabileceğini' söyledi.

Sünni bir kraliyet yönetimin bulunduğu Bahreyn'in nüfusunun büyük çoğunluğu Şiilerden oluşuyor.

Süleymani, Bahreyn'in, Şii din adamı Şeyh İsa Kasım'a yönelik kararının 'bölgeyi ateşe atabileceğini' söyledi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı bu kararın gerekçesinin, 'Kasım'ın mezhepçilik ve şiddet propagandası yaparak dış güçlerin çıkarları için çalışması" olduğunu açıklamıştı.

Kararın ardından binlerce gösterici Kasım'ın evinin yakınlarında bir araya gelerek yönetimi protesto etti.

General Süleymani, İran'ın yarı resmi Fars haber ajansında yayımlanan açıklamasında şunları belirtti:

"El Halife (Bahreyn Kralı) kesin bir şekilde bilmektedir ki, Şeyh İsa Kasım'a saldırıları bir kırmızı çizgidir ve bu çizgiyi geçmek Bahreyn'i ve tüm bölgeyi ateşe vermek demektir. Bu ise halka silahlı direniş dışında bir yol bırakmayacaktır."

Pazartesi gün içinde İran Dışişleri Bakanı da Bahreyn yönetimini eleştirmişti.

Şeyh İsa Kasım, Bahreyn'deki Şii toplumun daha fazla yurttaşlık hakkı ve siyasi hak için gerçekleştirdiği protestoları destekliyordu.

Bahreyn yönetiminin bu kararı, ülkedeki Şii muhalefet hareketi El Vefak'ın tüm faaliyetlerinin durdurulması adımından birkaç gün sonra geldi.

El Vefak'ın lideri Şeyh Ali Salman 2015'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Yakın dönemde Salman'ın hapis cezası dokuz yıla çıkartılmıştı.

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