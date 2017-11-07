T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan Avrupa'ya çağrı: Tavrınızı belli edin

"Avrupa, ticari ilişkileri normalleştirmeye söz verdi ama gerçekleştirmedi"

07 Kasım 2017 18:42

İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan vazgeçmesi ihtimali karşısında Avrupa Birliği'nin  (AB) nasıl tavır alacağını açıklamasını ve uluslararası bankaların İran'a dönmesini teşvik için daha fazla çaba göstermesini istedi. Adının açıklanmasını istemeyen İranlı bir yetkili, Tahran'ın, Avrupa'nın ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde alacağı tavır konusunda 'daha proaktif' olmasını beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Avrupalı müttefikleri, Rusya ve Çin ile ters düşerek İran'ın 2015 yılında büyük devletlerle yaptığı nükleer anlaşmaya riayet ettiğini onaylamamıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Cumhuriyetçi Parti'nin ağrılıklı olduğu ABD Kongresi, bu karardan sonra 60 gün içinde İran'la anlaşmadan sonra kaldırılan bazı yaptırımların yeniden uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.

Yaptırımlar, İran'ın Batılı ülkelerce nükleer silah üretimine yönelik görülen nükleer programını daraltması karşılığına kaldırılmıştı.

Avrupalı liderler hem İran'a yeni bir ekonomik canlılık getiren hem de Avrupalı şirketlere yeni yatırım kapıları açan anlaşmanın devamında kararlı olduklarını söylüyorlar.

"İran ile işbirliği Avrupa ülkeleri için önemlidir" diyen İranlı bir yetkili, Avrupa devletlerinin "sadece sözde değil eylemleriyle de" taahhütlerine sadık kalmaları gerektiğini söyledi.

Yetkili, çokuluslu büyük bankaların İran'a dönmemesinin bir eksiklik olduğunu, Avrupa'nın anlaşma uyarınca ticari ilişkileri normalleştirmeye söz verdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

ETİKETLER

iranyetkiliabdavrupa birliğiçağrıtavrınızı belli edinnükleer anlaşmaticari ilişkilertahran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24