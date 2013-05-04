İran'dan 'Aşk-ı Memnu' ve 'Harem' yasak

İran Kültür ve İrşad Bakanı Seyyid Muhammed Hüseyni, ülkede seyredilmesine izin verilmeyen dizilere konu olan Halid Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu'su gibi romanların, kitap fuarından toplatılması emrini verdi.

Mehr Haber Ajansı, Hüseyni'nin, uydu kanalları aracılığı ile İran'da yayınlanan dizilere kaynak olmuş romanların 26. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'ndan toplatılması emrini verdiğini duyurdu.

Hüseyni kitapların neden toplatıldığı sorusu üzerine, "Fuarda yer alacak kitaplar için bir denetim kurulumuz var. Basım izni alınmamış kitaplarla ilgili yasal uygulama yapılacaktır. Basım izni var ise bir problem yok. Bu bir görev ihmali olduğu anlamına gelir ve araştırılmalıdır. Görevlilere söz konusu eserler ile ilgili inceleme yapılması uyarısında bulundum" dedi.

'Bizi eserin içeriği ilgilendirir'

Tahran Kitap Fuarı Değerlendirme Komitesi Müdürü Mecid Hamidzade ise söz konusu kitapların fuarda satılmasının bir sakıncası olmadığını savunarak şöyle konuştu:

"'Aşk-ı Memnu', 'Harem' ve bunun gibi dizilerde işlenen eserler gerekli tüm incelemelerden geçerek basım izni almış ve dağıtılmıştır. Bu nedenle de bu eserlerin fuarda yer almasının bence bir sakıncası yok. Televizyon kanallarında yayınlanan dizilerde kitapların içerisinde bulunmayan birçok şeye rastlayabilirsiniz. Öyleyse bizi eserin içeriği ilgilendirir, dizilerinki değil."