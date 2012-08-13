İran'dan Arınç'a 'Aygün' yalanlaması

İran Dışişleri Bakanlığı, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın Şemdinli saldırısında PKK'lı teröristlerin İran topraklarından Türkiye'ye sızdığına yönelik sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.



İran Dışişleri Bakanlığı, Şemdinli saldırısı için PKK mensuplarının İran topraklarından Türkiye'ye sızdığına yönelik Başbakan yardımcısı Bülent Arınç tarafından yapılan açıklamanın, gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç tarafından yapılan suçlamaları reddederek, bu tip ifadelerin kullanılmasının Türkiye'nin iç sorunlarının çözümüne yardımcı olmayacağını ileri sürdü.



Arınç'a Esed tepkisi



İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mihmanperest, Suriye politikası ve Şam yönetimine verdiği destek nedeniyle Tahran'ı eleştiren Arınç'a tepki gösterdi.

Mihmanperest, "Suriye konusunda Müslüman komşumuz Türkiye ile görüş ayrılığı yaşasak da bu ihtilaf, ayrıştırıcı ifadeler kullanılmasına neden olmamalıdır" dedi.



Bir tepki de Laricani'den



İran Meclis Başkanı Ali Larcani'nin dış politika danışmanı Hüseyin Şeyhülislam da, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın İran'a karşı PKK ve Suriye konusunda kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Terör örgütü PKK'nın yeniden faaliyete başlamasının Ankara'nın yürüttüğü yanlış politikalardan kaynaklandığını ileri süren Hüseyin Şeyhülislam,

"Türkiye'nin Suriye'de gerilim çıkarmak için ABD ve Batı politikaları çerçevesinde hareket etmesi terör örgütü PKK'ya tekrar faaliyet imkanı sağlamıştır. Ankara'nın yanlış politikalarından dolayıdır ki bugün PKK yeniden faaliyet imkanı bulmuştur" dedi.



Arınç: Irak'tan değil İran'dan sızdılar



Başbakan Yardımcısı Arınç, konuşmasında İran'ı suçlayarak "Şimdi de Şemdinli'deki olayların Kuzey Irak'tan değil İran tarafından sızan teröristlerin gerçekleştirdiği görülüyor" ifadesini kullanmıştı.