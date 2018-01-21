İran'dan Afrin harekâtı açıklaması: Soçi'deki Suriye kongresini engelleyebilir

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de gerçekleştirilebilecek herhangi bir kara harekâtının 29-30 Ocak’ta Soçi’de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni etkileyebileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari, Afrin operasyonu konusunda basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir kara harekatı kongreyi olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir. Suriye'deki ateşkesin garantör ülkelerinin (Rusya, Türkiye ve İran) böyle bir şeyin olmaması için harekete geçeceklerini umarız."