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Dünya

İran'dan Afrin harekâtı açıklaması: Soçi'deki Suriye kongresini engelleyebilir

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde toplanması bekleniyor

21 Ocak 2018 05:21

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de gerçekleştirilebilecek herhangi bir kara harekâtının 29-30 Ocak’ta Soçi’de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni etkileyebileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari, Afrin operasyonu konusunda basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir kara harekatı kongreyi olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir. Suriye'deki ateşkesin garantör ülkelerinin (Rusya, Türkiye ve İran) böyle bir şeyin olmaması için harekete geçeceklerini umarız."

 

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