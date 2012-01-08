-İran'dan Afrika'ya öneri TAHRAN (A.A) - 07.01.2012 - İran, uranyum rezervlerine sahip "dost" Afrika ülkeleriyle nükleer teknolojiyi paylaşma önerisinde bulundu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Feridun Abbasi, İran'ın, uranyum cevherinin çıkarılmasından reaktörler için yakıt üretilmesine kadar tüm nükleer yakıt döngüsünü öğrendiğini söyledi. Abbasi, yarı resmi Mehr ajansında yayıMlanan açıklamasında, İran'ın bu teknolojiyi uranyum rezervlerine sahip "dost" Afrika ülkeleriyle, cevherin nükleer maddeye dönüştürülmesi için tesisler kurulması amacıyla paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.