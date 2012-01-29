İran'dan AB’ye petrol misillemesi

T24 - İran, Avrupa Birliği'nin petrol ambargosu kararına karşılık vermeye hazırlanıyor. İran meclisi, AB ambargosuna misilleme olarak AB’ye petrol satışının durdurulmasını görüşecek.



İran meclisi, hükümetten Avrupa'ya petrol satışının hemen durdurulmasını isteyen bir yasa tasarısını ele alacak. Meclisin enerji komistesinin hazırladığı tasarıyı, milletvekillleri bugün önce tartışacak, ardından da oylayacak. İranlı bir milletvekili, "Avrupa Birliği petrol ambargosunu kaldırmadığı sürece onlara bir damla petrol vermeyeceğiz" dedi.



Meclisin kabul etmesi halinde tasarının yasalaşması için koruyucu konseyin de onaylaması gerekiyor. Avrupa Birliği, hafta başında, İran petrolüne 1 Temmuz'dan itibaren ambargo uygulanmasını karalaştırmıştı.

UAEK heyeti Tahran'da



Bu arada, İran'ın davet ettiği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Tahran'da. Havaalanında bir grubun protestosuyla karşılaşan heyet, yetkililerle Tahran'ın nükleer enerji faaliyetlerini görüşecek. İran'ın, kapılarını böyle bir dönemde heyete açması, Tahran’ın nükleer sorun nedeniyle yaşanan gerginliği azaltmak için attığı bir adım olarak değerlendiriliyor.