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Dünya

İran'dan ABD'ye 'yaptırım' tepkisi

İran, ABD'nin yaptırım kararının nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu savundu

03 Ağustos 2017 03:17

İran, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık emrinin, dünya güçleri arasındaki nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı yardımcısı Abbas Arakçi konuyla ilgili ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bize göre nükleer anlaşma ihlal edilmiştir. Konuyla ilgili uygun ve orantılı bir tepki göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump; Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlarla ilgili yasa tasarısını onaylamıştı. Tasarıda İran ve Kuzey Kore nükleer ve balistik füze programları nedeniyle hedef alınıyor.

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