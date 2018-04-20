İran'dan ABD'ye uyarı: Tepkimiz hoş olmaz

İran ve ABD arasındaki nükleer anlaşma tartışmalarında Tahran cephesinden bir uyarı geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, New York'ta yaptığı açıklamada ABD’nin anlaşmadan çekilmesi durumunda İran'ın tepkisinin "nahoş" olacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi nükleer anlaşmayı feshetme konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı, Washington yönetiminin bu yönde bir karar alması durumunda Tahran'ın "birden fazla seçeneği" olduğunu vurguladı.

Tahran yönetimi, diğer tarafların da uyması halinde anlaşmaya bağlı kalınacağını açıklamıştı. Ancak ABD'nin çekilmesi durumunda anlaşma geçerliliğini yitiriyor.

Trump İran için daha sert şartlar istiyor

ABD Başkanı Trump, İran'ın birden çok defa anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor. Trump İran’a daha sert şartlar getirilmesini istiyor ve bu kapsamda anlaşmada imzası olan Avrupalı ülkelere çağrı yaparak, anlaşmayı revize etmelerini istiyor.

Nükleer anlaşma Birleşmiş Milletler’in veto yetkisine sahip ülkeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa'nın yanı sıra Almanya'nın pazarlıkları sonucu hayata geçti. İran ile ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesini ve ülkeye uygulanan yaptırımların azaltılmasını öngören anlaşma 2015 yılında uygulamaya konuldu.

Uzlaşmaya göre, İran'ın nükleer programını sınırlandırması gerekiyor. Anlaşma kapsamında, İran'ın anlaşmaya uyması durumunda, uygulanan yaptırımların tedricen kaldırılması taahhüt edilmişti.

DW,Reuters/GA,BÖ

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