İran'dan ABD'ye uyarı: IŞİD'le eşdeğer sayarız

ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı "terör örgütü" sayma planlarına karşılık veren İran, bu durumda ABD ordusunun IŞİD'le eşdeğer sayılacağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali Caferi, ABD'nin 'aptalca davranışlarının', savunma sistemlerinin gelişiminde kendileri için 'sıçrama tahtası' olacağını söyledi. Caferi, ABD’nin Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak görmesini de 'aptallık' olarak değerlendirdi.

Caferi, "ABD’nin raporları doğruysa Devrim Muhafızları, özellikle Orta Doğu’da ABD ordusunu IŞİD ile aynı görecektir” dedi.

İran’a yeni yaptırımlar uygulanırsa iki ülkenin etkileşim şansının sonsuza kadar kaybolacağını vurgulayan Caferi, "Eğer Amerikalılar sonuçta İran’ı bölgesel meseleler üzerine müzakere masasına götürmek için bu tedbirleri alıyorlarsa, tamamen yanlış bir yol seçtiler” diye konuştu.

Caferi, “İran İslam Cumhuriyeti, konuşulacak bir şey olmadığından ve müzakere edilecek hiçbir taraf bulunmadığından, bölgesel meseleleri müzakere masasından başka bir yerde çözmeye çalışıyor. ABD’nin İran’a karşı tutumu, dış politikamızı sadece nükleer anlaşmaya dayalı olarak belirleyemeyeceğimizi kanıtladı” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumunu “aptalca” olarak niteleyen Caferi, “Amerikalılar, İran İslam Cumhuriyeti’nin, Trump yönetiminin aptal davranışını konvansiyonel füze, bölgesel ve savunma programlarında bir sıçrama fırsatı olarak kullanacağını bilmelidir” dedi.