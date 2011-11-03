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Dünya

İran'dan ABD'ye uyarı BİNGAZİ (A.A)

03 Kasım 2011 16:03

-İran'dan ABD'ye uyarı  BİNGAZİ (A.A) - 03.11.2011 - İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, ABD'nin ülkesiyle çatışmaya girmeden önce iki kez düşünmesi gerektiğini söyledi. Libya'yı ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Salihi, "ABD maalesef uluslararası konularda akli melekelerini ve basiretini yitirdi. Artık sadece güçlerine güveniyorlar" diye konuştu. Salihi, en kötü senaryoya karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, "Ama umarım ABD, İran ile çatışma yoluna girmeden önce iki kez düşünür" dedi. ABD Başkanı Barack Obama bugün yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programının tehdit oluşturmaya devam ettiğini söylemişti. Obama, G-20 zirvesi için geldiği Cannes'da Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşmesinin ardından, gerek kendisinin gerekse Sarkozy'nin uluslararası toplumdan İran'a nükleer faaliyetlerle ilgili niyetlerini açıklaması yönünde baskı yapmasını beklediğini kaydetti. İsrail'in dün yaptığı füze denemesiyle ilgili soru üzerine Salihi, "Bu hiç önemli değil. Böyle şeylerle canımızı sıkmıyoruz" şeklinde konuştu.

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