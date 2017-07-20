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Dünya

İran'dan ABD'ye: Ülkemizi şerefli bir erkeğin namusunu savunduğu gibi savunacağız!

"ABD'nin, İran etrafında bin kilometre derinliğindeki üslerini toplamalı"

20 Temmuz 2017 13:25

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ali Caferi, ABD'nin, başında bulunduğu orduyu terör örgütü ilan edip yaptırım kapsamına alma çalışmalarına sert tepki gösterdi. Caferi, "ABD bunu yapmadan İran etrafında bin kilometre derinliğindeki üslerini toplasın" uyarısında bulunarak ülkesinin korunması için "Şerefli bir erkeğin namusunu savunduğu gibi savunacağız" ifadelerinde bulundu.

Meşhet kentinde Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri komutanlarının hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, ordusunun ABD tarafından yaptırım kapsamına alınması halinde bunun ABD'ye "maliyetinin yüksek" olacağı söyledi.

Tümgeneral Caferi, "ABD, Devrim Muhafızları'na yaptırım konusunu ele almadan önce İran etrafında bin kilometre derinliğindeki üslerini toplamalı. Washington, yapacağı yanlış bir hesaplamanın bedelini ancak yüksek maliyetle düzeltebileceğini bilmeli" diye konuştu.

'Şerefli bir erkeğin namusunu savunduğu gibi savunacağız'

Füze alanında yürüttükleri çalışmaları asla müzakere konusu yapmayacaklarını kaydeden İranlı general, "Füze kapasitemizi, şerefli bir erkeğin namusunu savunduğu gibi savunacağız" dedi.

'ABD'nin bölgedeki askerleri için büyük risk demektir'

Aynı toplantıda iki gün önce söz alan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri de ABD'yi sert ifadelerle hedef alarak, "Devrim Muhafızları'na terörist bir örgüt muamelesi yapılması, Amerikalılar, onların bölgedeki üsleri ve askerleri için büyük risk demektir" diye konuşmuştu.

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