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Dünya

İRAN'DAN ABD'YE SUÇLAMA TAHRAN (A.A)

17 Temmuz 2010 18:28

-İRAN'DAN ABD'YE SUÇLAMA TAHRAN (A.A) - 17.07.2010 - İran'da bir camiye karşı perşembe günü düzenlenen ve 28 kişinin öldüğü, 306 kişinin yaralandığı, Cundullah örgütünün üstlendiği terör eylemiyle ilgili olarak İran ABD'yi suçladı.  Devrim Muhafızları komutan yardımcılarından Mesud Cezayeri, ABD'nin, patlamanın sonuçlarıyla yüz yüze kalacağını söyledi ancak ayrıntı vermedi.  Yarı resmi Fars ajansının haberine göre Cezayeri, "Cundullah, geçmişteki terör eylemlerinde ABD tarafından desteklenmişti. Amerika, bu canice, vahşi yöntemlerin sonuçlarını beklemeli" diye konuştu.  Öte yandan İran polisinin saldırıdan sonra 40 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

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