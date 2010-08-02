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Dünya

İran'dan ABD'ye 'sert' yanıt!

İran, ABD'nin ''İran'a saldırıya ilişkin bir plana sahibiz'' şeklindeki ifadeleri üzerine ''yanıtımız sert olur'' uyarısında bulundu.

02 Ağustos 2010 03:00

T24 - İran, ABD'nin ''İran'a saldırıya ilişkin bir plana sahibiz'' şeklindeki ifadeleri üzerine ''yanıtımız sert olur'' uyarısında bulundu.

İrna ajansının haberine göre İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Yadollah Javani, ''Amerikalıların küçük bir hatası, Basra Körfezi'nin güvenliğini zora sokar'' dedi.

Javani, ''Basra Körfezi stratejik bir bölge. Bu bölgenin güvenliği tehlikeye sokulursa, onlar da kaybeder, ayrıca yanıtımız da sert olur'' diye konuştu.

ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen, ABD'nin İran'a karşı bir saldırı planı bulunduğunu, ancak saldırının pek iyi bir fikir olmadığını düşündüğünü söylemişti.



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