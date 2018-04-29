İran'dan ABD'ye 'nükleer program' uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yeni ambargolar halinde nükleer programlarını "saatler içinde" yeniden başlatabilecekleri uyarısında bulundu.

İran Parlamentosu'nda konuşan Ruhani ayrıca bu durumda programlarının, ABD ve diğer önde gelen güçlerle imzaladıkları nükleer anlaşmanın imzalandığı iki yıl öncesine göre daha ileri bir aşamada olacağını söyledi.

Ruhani, ülkesinin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmek istediğini söyledi ancak "bunun tek seçenek olmadığını" vurguladı ve ekledi:

"Tehdit ve ambargo diline geri dönmek isteyenler, geçmişteki hayallerinin mahkumları. Bunu yapmak istiyorlarsa, haftalar ya da aylar sonra değil, saatler içinde geçmişteki durumumuza daha güçlü bir şekilde döneriz."

İran Cumhurbaşkanı ayrıca dünyanın, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ve Küba'yla varılan anlaşmanın bazı noktalarından geri adım atan Trump yönetimindeki ABD'nın "iyi bir ortak ve güvenilir bir müzakereci olmadığını net bir şekilde gördüğünü" söyledi.

İran, ABD'nin balistik füze programlarını hedef alan tek taraflı ambargolarının nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini söylüyor.

Ancak Washington yönetimi, İran'ın füze denemelerinin ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu savunuyor.

BM kararında nükleer anlaşma onaylanmış ve İran'a "balistik teknolojiyi kullanarak yapılan füze denemeleri de dahil olmak üzere nükleer başlık takılabilecek şekilde tasarlanmış balistik füzelerle ilgili herhangi bir faaliyete girişmeme" çağrısı yapılmıştı.

İran ise füzelerin nüklere başlık takılacak şekilde tasarlanmadığını ve nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, birçok kez nükleer anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunmuş ve İran'ın geçen Ocak ayı sonunda yaptığı füze denemesinin ardından "ABD'nin artık İran'ın düşmanca ve saldırgan faaliyetlerine göz yummayacağını" söylemişti.

Washington yönetimi, füze denemesinin nükleer anlaşmanın doğrudan ihlali anlamına gelmediğini kabul etmekle birlikte, füze programı ve Devrim Muhafızları ile bağlantılı 25 kişi ve kuruma karşı ambargolar uygulamaya başlamıştı.

Temmuz sonunda ise İran'ın dünyanın yörüngesine uydu gönderebilecek kapasitede bir roket denemesinden sonra 6 İran şirketi de ambargo kapsamına alınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ay başında da başkanın İran'ın balistik füze programıyla bağlantılı kişilere ambargolar koymasını gerektiren bir tasarıyı imzalayıp, yasalaştırmıştı.

İranlı milletvekilleri ise misilleme olarak, balistik füze programı ve Devrim Muhafızları'nın dış kolu Kudüs Gücü'ne ayrılan bütçeyi önemli bir şekilde arttıran yasayı büyük çoğunlukla kabul etmişti.