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İran'dan ABD'ye: Her türlü ihlale orantılı yanıt vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'yi nükleer anlaşmaya bağlı kalmamakla suçladı

15 Ağustos 2017 14:36

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,  Washington yönetimi tarafından İran'a yönelik yaptırım ve dayatmalarının tekrar başlaması durumunda ülkesinin çok kısa vadede nükleer kapasitesini müzakerelerin başladığı tarihe geri getireceğini söyledi.

Yeni kabinesindeki bakanlar için mecliste yapılan güven oylaması oturumunda konuşan Ruhani, ABD'yi Tahran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi artı Almanya'dan oluşan P5+1 ülkeleri ile 2015'te varılan nükleer anlaşmaya bağlı kalmamakla suçladı.

Ruhani, "ABD'deki yeni devlet adamları, yaptırım ve dayatmaların olduğu geçmiş döneme geri dönmek istiyorsa, İran'ın birkaç hafta-ay değil, birkaç saat içinde eski kapasitesine çok daha gelişmiş olarak döneceğini bilmeli" diye konuştu.

İran'ın nükleer anlaşmadaki sorumluluklarına bağlı kaldığının altını çizen Ruhani, "Anlaşmadaki her türlü ihlale orantılı olarak yanıt vereceğiz. Tehdit diline geri dönmeye çalışanlar, geçmiş hayallerinin tutsağı olmuşlar ve barışın faydalarından kendilerini yoksun bırakıyorlar" dedi. 

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