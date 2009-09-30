İran'dan ABD'ye 'dağcı' jesti

Nükleer müzakereler öncesinde, İran'dan Amerika'ya bir de 'kayıp dağcı' jesti geldi. Kuzey Irak'tan İran'a geçtikleri gerekçesiyle sınır bölgesinde gözaltına alınan Amerikalı dağcıların, İsviçre Büyükelçiliği yetkilileriyle görüşmelerine izin verilecek.



Amerika ve İran arasında diplomatik ilişki olmadığı için, Washington, Tahran'da, İsviçre Büyükelçiliği tarafından temsil ediliyor.



Amerikan Dışişleri Bakanlığı görüşme izni hakkında, 'İran'ın uluslararası anlaşmalardan doğan sorumluluklarını yerine getirmesini memnuniyetle karşılıyoruz' açıklamasını yaptı.



3 Amerikalı dağcı, bir ay kadar önce Kuzey Irak ve İran'ın sınır bölgesinde gözaltına alınmıştı.



O tarihten bu yana, diplomatik yetkililerin dağcılarla görüşmelerine izin verilmedi.

