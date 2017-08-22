İran'dan ABD'ye bir gözdağı daha: Sadece 5 günümüzü alır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ABD'nin yaptırımları sürerse nükleer çalışmalarımıza geri döneriz açıklamasının ardından bir 'gözdağı' da ülkenin atom kurumunun başında bulunan Ali Ekber Salihi'den geldi.

Devlet televizyonuna konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, uranyum zenginleştirme çalışmalarının yüzde 20 seviyesine çekilmesinin sadece 5 gün süreceğini söyledi. Bu seviye nükleer silah yapımında kullanılan minimum seviye olarak biliniyor.

İran, 2015 yılında içlerinde ABD'nin de olduğu 6 devletle masaya oturarak nükleer anlaşmayı imzalamış, anlaşma sonucunda uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 5'in altında tutmayı kabul etmişti. Karşılığında ise İran'a yönelik yaptırımların hafifletileceği taahhüdü verilmişti.