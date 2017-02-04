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Dünya

İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına misilleme kararı

İran, balistik füze programı nedeniyle ABD'den gelen son ekonomik yaptırımlara misilleme kararı aldı

04 Şubat 2017 02:09

İran'dan ABD'nin yeni ekonomik yaptırım kararına misilleme yapılacağı açıklaması geldi. İran Dışişleri bölgedeki 'terör gruplarına yardım eden' ABD'li kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacağını duyurdu.

İran, balistik füze programı nedeniyle ABD'den gelen son ekonomik yaptırımlara misilleme kararı aldı.

İran Devlet Televizyonu'nunda yayınlanan İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "ABD yaptırımlarına karşılık olarak İran, 'bölgedeki terör gruplarına yardım eden' bazı ABD'li şirket ve kişilere yasal kısıtlamalar uygulayacak' dendi.

Bu kişi ve kurumların isimlerinin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İran Dışişleri'nin açıklamasında ayrıca " Bu yaptırımlar ABD'nin verdiği  sözlerle ve İran ile P5+1 ülkeleri arasında yapılan nükleer anlaşmayı onaylayan  BMGK'nın (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) 2231 sayılı kararına uymuyor" dendi.

İran'ın salı günü yaptığı balistik füze denemesi nedeniyle ABD 12 şirket ve 13 bireyi İran'a uygulanan yaptırım listesine dahil etmişti. İran ise denemenin BMGK kararını ve nüklerr uzlaşıyı ihlal etmediğini savunuyor.

 

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