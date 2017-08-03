İran'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

İran yönetimi ABD'nin aldığı yeni yaptırım kararlarının uzun müzakerelerin ardından 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi devlet televizyonundan yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren cezai tedbirlerin anlaşmaya ters düştüğünü ve Tahran'ın buna "uygun karşılığı" vereceğini söyledi.

Rusya ve Kuzey Kore hakkındaki yaptırımları da kapsayan yasa çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmıştı. Yaptırım yasası Senato'da büyük oy çoğunluğuyla kabul edilmişti. ABD yönetimi yaptırımlara İran'daki insan haklarının durumunu, Lübnan'daki Hizbullah milisini desteklemesini ve İran'ın taşıyıcı füze geliştirme programını gerekçe gösteriyor.

İran'ın balistik füze denemesi bardağı taşırdı

İran temmuz ayı sonlarında uzaya uydu taşımaya elverişli balistik füze denemesi yaptığını duyurmuş, bunun üzerine ABD, Almanya, Fransa ve Britanya "Tahran'ın tehditkâr ve tahrik edici" adımından dolayı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden harekete geçilmesini talep etmişti.

2015 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını haiz beş üyesi ve Almanya ile İran arasında imzalanan anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarını asgari seviyeye indirmesini ve nükleer programının daha sıkı kontrol edilmesine izin vermesini, karşılığında da bu ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyor.

Aralarındaki diplomatik ilişkilerin 1980 yılında kesildiği İran ile ABD arasındaki gerginlik Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra artmaya başlamıştı. Trump seçim kampanyası sırasında söylediklerinin aksine nükleer anlaşmaya saygılı olacaklarını açıklamıştı.

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DW/AFP/Reuters/AG/HS