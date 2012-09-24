İran'dan ABD üslerine saldırma tehdidi

İran Devrim Muhafızları'nın hava sahası bölüğünün komutanı General Emir Ali Hacizade, İran devlet televizyonu El-Elam'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, İsrail'in hiçbir saldırısının, en önemli müttefiki ABD olmadan gerçekleşemeyeceğini belirterek, İsrail ile savaşa girilmesi halinde bunun tüm ABD üslerini meşru hedef haline dönüştüreceğini söyledi.

Hacizade, hedefleri haline gelecek ABD üslerini, Bahreyn, Katar ve Afganistan'dakiler olarak sıralayarak, “Bölgede tarafsız ülke olmayacak. Bize göre, buradaki üsler ABD topraklarıyla eşdeğer” diye konuştu.