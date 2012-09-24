T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan ABD üslerine saldırma tehdidi

İran, İsrail ile savaşa girmeleri halinde bölgedeki ABD üslerine saldırma tehdidinde bulundu

24 Eylül 2012 00:50

 

İran Devrim Muhafızları'nın hava sahası bölüğünün komutanı General Emir Ali Hacizade, İran devlet televizyonu El-Elam'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, İsrail'in hiçbir saldırısının, en önemli müttefiki ABD olmadan gerçekleşemeyeceğini belirterek, İsrail ile savaşa girilmesi halinde bunun tüm ABD üslerini meşru hedef haline dönüştüreceğini söyledi.
 
Hacizade, hedefleri haline gelecek ABD üslerini, Bahreyn, Katar ve Afganistan'dakiler olarak sıralayarak, “Bölgede tarafsız ülke olmayacak. Bize göre, buradaki üsler ABD topraklarıyla eşdeğer” diye konuştu.

ETİKETLER

iranabdisrail

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24