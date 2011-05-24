-İRAN'DAN "KARA LİSTE" MİSİLLEMESİ TAHRAN (A.A) - 24.05.2011 - İran, dünya genelinde insanlığa karşı suç işlemek ve insan hakları ihlallerinden dolayı 26 Amerikalı üst düzey yetkiliyi ''kara listeye'' alacağını bildirdi. İran basınında yer alan haberler göre, Meclis Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Kazım Celali, insanlığa karşı suç işledikleri ve insan hakları ihlallerinde bulundukları belirlenen 26 Amerikalının isimlerinin açıklanacağını söyledi. Bu kişilerin, Afganistan ve Irak başta olmak üzere dünya genelinde insan hakları konusunda sabıkaları olduğunu kaydeden Celali, bazı Amerikalı yetkililerin uyuşturucu kaçakçılığına da karıştıklarını belirtti. Celali, kimlik bilgilerini belirledikleri Amerikalıların yargılanmasını sağlayacak sağlam delillere sahip olduklarını belirtti ve ''Biz, bu kişilerin uluslararası mahkemelerde yargılanıp, cezalandırılmaları gerektiğine inanıyoruz'' dedi. Şu anda görev başında olan ve emeklilerden oluşan ilk 26 kişilik listeyi başka listelerin de takip edeceğini belirten Celali, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulması da dahil diğer müeyyideler için ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunacaklarını ifade etti. Celali, Amerikalı yetkililerin gıyaplarında İran mahkemelerinde yargılanacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi. 26 kişilik listede, Amerikalı üst düzey askeri ve siyasi liderlerin yer aldığı belirtiliyor. Washington yönetimi, İran'a yönelik yaptırım kararında, bazı üst düzey İranlı askeri, siyasi ve dini liderleri ''kara liste''ye almıştı.