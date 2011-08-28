-İran'dan, "bölgesel kriz" uyarısı LÜBNAN (A.A) - 28.08.2011 - İran, Suriye'de oluşabilecek iktidar boşluğunun daha önce eşi görülmemiş bir bölgesel krize yol açabileceği uyarısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, yarı resmi ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, ''Yemen'de, Suriye'de veya başka ülkelerde insanların haklı talepleri vardır ve hükümetler bunlara mümkün olduğunca çabuk cevap vermelidir'' diye konuştu. Suriye'nin hassas komşularla çevrili bulunduğuna işaret eden Salihi, ''Suriye yönetim sisteminde bir boşluk oluşursa bunun daha önce eşi görülmedik sonuçları olur'' diyerek, Suriye'de meydana gelecek bir değişikliğin bölgesel krize yol açabileceğini sözlerine ekledi.