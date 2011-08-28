T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan, "bölgesel kriz" uyarısı LÜBNAN (A.A)

28 Ağustos 2011 16:32

-İran'dan, "bölgesel kriz" uyarısı LÜBNAN (A.A) - 28.08.2011 - İran, Suriye'de oluşabilecek iktidar boşluğunun daha önce eşi görülmemiş bir bölgesel krize yol açabileceği uyarısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, yarı resmi ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, ''Yemen'de, Suriye'de veya başka ülkelerde insanların haklı talepleri vardır ve hükümetler bunlara mümkün olduğunca çabuk cevap vermelidir'' diye konuştu. Suriye'nin hassas komşularla çevrili bulunduğuna işaret eden Salihi, ''Suriye yönetim sisteminde bir boşluk oluşursa bunun daha önce eşi görülmedik sonuçları olur'' diyerek, Suriye'de meydana gelecek bir değişikliğin bölgesel krize yol açabileceğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24