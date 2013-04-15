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Dünya

İran'dan 3. dünya savaşı uyarısı

İran'ın Paris Büyükelçisi Ali Aheni, ülkesindeki nükleer tesislere yönelik yapılacak her türlü saldırının 3'üncü dünya savaşına neden olacağını savundu

15 Nisan 2013 23:37

İran, nükleer tesislerine yapılacak her türlü askeri saldırının 3'üncü dünya savaşına neden olacağı uyarısında bulundu.

İran Devlet Televizyonu Press TV'nin haberine göre, İran'ın Paris Büyükelçisi Ali Aheni, ülkesindeki nükleer tesislere yönelik yapılacak her türlü saldırının 3'üncü dünya savaşına neden olacağını savundu.

İranlı diplomat, "İran'ın nükleer tesislerini yok etme hedefiyle İsrail'in yapacağı olası saldırı, tam bir delilik olur ve kontrol edilmeyecek çok feci sonuçlar beraberinde getirir" dedi.

İran'ın her türlü askeri saldırıya karşı suskun kalmayacağını ifade eden İranlı yetkili, saldırının 3'üncü dünya savaşına neden olabileceğini uyarısında bulundu.

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