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Dünya

İran'dan 26 bin kişiye oruç uyarısı

İran’da, oruç tutmayarak gün içerisinde yemek yiyen 26 bin kişinin “uyarıldığı” açıklandı.

11 Eylül 2008 03:00

İran’da, Ramazan ayında iftar saatinden önce müşterilerine yemek servisi yapan 200’den fazla lokantanın kapatıldığı ve oruç tutmayarak gün içerisinde yemek yiyen 26 bin kişinin “uyarıldığı” açıklandı.
İran Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Zolfaghari, ülkede Ramaza’nın ilk günü olan 2 Eylül’de yayımladıkları bir bildiriyle iftar saatinden önce süpermarket ve manavlar dışında tüm dükkânların yiyecek içecek satmasının yasaklandığını ve halktan kamu içerisinde gıda tüketmemelerini istediklerini söyledi.
Zolfaghari, bu bildiriye rağmen İran polisinin ülke genelinde söz konusu yasaklara uymayan 208 lokantayı kapattığını ve 26 binden fazla kişinin de insanların önünde yemek yedikleri için uyarıldığını belirtti.
Müdür Yardımcısı, kapatılan dükkânlara uygulanan yaptırımın ve oruç tutmayan kişilere yapılan uyarının içeriğiyle ilgili bilgi vermedi.

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