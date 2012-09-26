İran'dan 24 saat uçan hava aracı

İran'ın geçtiğimiz yıl düşürdüğü ABD insansız hava aracı "RQ-170 Sentinel" den esinlenerek ürettiği yeni insansız hava aracı "Şahit 129"u test ettiği iddia edildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, yerli yapım "Şahid 129" 2 bin kilometre menzile sahip bulunuyor. 24 saat hiç durmadan uçma özelliğine sahip, insansız hava aracının Ortadoğu'nun önemli bir kısmına ulaşabildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları yetkilisi Muhammed Ali Caferi, aynı zamanda silah taşıma kapasitesine de sahip olan "Şahit 129"un 24 saat hiç durmadan uçabildiğini söyledi.

Caferi, yerli yapım "Şahit 129"un taşıyacağı füzelerin de İranlı bilimadamları tarafından geliştirildiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları yetkilisi Caferi, insansız hava aracının keşif ve muharebe görevlerinde kullanılacağını vurguladı.

İran geçtiğimiz yıl, hava sahasını ihlal eden ABD insansız hava aracı "RQ-170 Sentinel" düşürdüğünü belirtmişti. İranlı yetkililer tarafından dünya basınına gösterilen hava aracından esinlenilerek, "yerli

yapım" insansız hava araçları üretileceği belirtilmişti.

ABD ise "RQ-170 Sentinel"in düşürülmediğini, aracın arıza nedeniyle düştüğünü öne sürmüştü.