İran'dan 10 yeni nükleer tesis

T24 - İran 10 yeni uranyum zenginleştirme tesisi inşa edecek. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad başkanlığında toplanan bakanlar kurulu 10 yeni nükleer tesis inşa edilmesi kararı aldı.



İran'ın resmi haber ajansı İRNA, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad başkanlığında bugün toplanan bakanlar kurulunun, Natanz nükleer santrali ölçeğinde on yeni uranyum zenginleştirme tesisinin inşası için Atom Enerjisi Kurumuna yetki verdiğini duyurdu.

Buna göre kurum, ülkenin farklı bölgeleri için önerilen beş tesisin inşası için iki ay içinde hazırlıklara başlayacak, diğer tesisler için ise yer belirleyecek.

Hükümetin, dördüncü kalkınma planı doğrultusunda ülkenin ihtiyacı olan 20 bin megavatlık elektrik üretimi için bu yeni tesisleri inşa etmesi gerektiği belirtildi.

Ahmedinejad da konuşmasında öngörülen elektrik miktarını üretebilmek için halihazırdaki ölçeğe göre 500 bin yeni santrifüj yapılması gerektiğini söyledi.

Ürettikleri yeni nesil santrifüjlerdeki kapasitenin yüksekliği sayesinde bu sayının aşağı çekilebileceğini belirten Ahmedinejad, "Öyle bir noktaya ulaşmalıyız ki, yılda 250-300 ton yakıt üretebilelim. Bunun için hızlı ve yeni santrifüjlerden yararlanmamız gerekir" dedi.

Ahmedinejad, Tahran'daki reaktörlerin ihtiyacı olan yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum konusunun ise çarşamba günkü toplantıda görüşüleceğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı, "Bütün dünyayla dostane ve sevgi çerçevesinde ilişkilerimiz var. Ancak iğne başı büyüklüğünde bile olsa İran halkının hakkının zayi olmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.