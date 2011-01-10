-İRAN'DAKİ UÇAK KAZASI: 77 ÖLÜ TAHRAN (A.A) - 10.01.2011 - İran'da dün akşam meydana uçak kazasında ölenlerin sayısının 77 olduğu bildirildi. Cevad Mahmudi adlı yerel yetkili, teknik arıza bildirdikten sonra ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kentinin havaalanına acil iniş yaptığı sırada düşen uçakta 77 kişinin öldüğünü söyledi. Mahmudi, ölenlerin 72'sinin yolcu olduğunu belirterek, kazada bazıları ağır olmak üzere 27 kişinin yaralandığını ifade etti. İran Ulaştırma Bakanı Hamid Behbahani ise uçakta 2'si çocuk 105 kişi bulunduğunu, kazada 72 kişinin öldüğünü, 33 kişinin hafif yaralandığını açıkladı. İranlı yetkililer, dün kazadan hemen sonra yaptıkları açıklamada, 106 kişinin bulunduğu uçakta 71 kişinin öldüğünü belirtmişti.